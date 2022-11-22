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الرياضي

شاهد كيف احتفل ولي العهد السعودي بفوز «الأخضر»

شاهد كيف احتفل ولي العهد السعودي بفوز «الأخضر»
22 نوفمبر 2022 20:33

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي صوراً لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وهو يحتفل بفوز "الأخضر" على منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ميسي بهدفين مقابل هدف واحد.

ونشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه الرسمي على «انستغرام» صوراً لولي العهد السعودي خلال احتفاله بفوز «الأخضر» على الأرجنتين، منها صورة للأمير محمد بن سلمان وهو يقوم بسجدة شكر بعد فوز المنتخب السعودي.

وفجر المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم إلى جانب فوز الولايات المتحدة على انكلترا 1-0 عام 1950، وكوريا الشمالية على ايطاليا 1-0 عام 1966، والجزائر على ألمانيا الغربية 2-1 في اسبانيا عام 1982. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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