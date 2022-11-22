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دول غرب أفريقيا تنسق مع الأوروبيين لمواجهة الإرهاب

صورة ماعية للقادة المشاركين في قمة مبادرة آكرا
22 نوفمبر 2022 20:04

اجتمع قادة من دول غرب أفريقيا مع مسؤولين أوروبيين، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حول سبل منع تمدد أعمال العنف التي تمارسها تنظيمات إرهابية في منطقة الساحل إلى خليج غينيا.

 

تواجه الدول الساحلية مثل غانا وبنين وتوغو وساحل العاج تهديدات وهجمات متزايدة من الجماعات الإرهابية عبر حدودها الشمالية مع بوركينا فاسو والنيجر.

تأتي القمة في أكرا عاصمة غانا في الوقت الذي سحبت فيه مزيد من الدول الغربية قوات حفظ السلام من مالي.

وقال نانا أكوفو-أدو، رئيس غانا إن تدهور أمن الساحل "يهدد بإشعال منطقة غرب أفريقيا بأكملها".

وأضاف أن "الجماعات الإرهابية، التي شجعها تقدمها في المنطقة، تبحث (عن) مناطق جديدة لشن عمليات وهو تطور أدى إلى اتساع الخطر جنوباً".

بموجب ما يسمى بمبادرة أكرا، التقى رؤساء دول خليج غينيا وقادة من النيجر وبوركينا فاسو في غانا مع ممثلين من مجموعة دول غرب أفريقيا (إكواس) والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا.

دعا أكوفو-أدو إلى "مبادرة محلية" للرد على التهديد بالإضافة إلى نهج كامل يشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة جذور العنف والتطرف.

وأعلن "لا يزال التزامنا بتحمل جزء أكبر من المسؤولية ثابتاً".

بدأ الصراع في منطقة الساحل في شمال مالي في عام 2012 وامتد إلى بوركينا فاسو والنيجر في عام 2015 وباتت الدول الواقعة على خليج غينيا تتعرض الآن لهجمات متفرقة.

من جهته، قال شارل ميشال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خلال القمة "لسنوات، تحدثنا عن خطر اتساع رقعة التهديد الإرهابي من منطقة الساحل إلى الدول الساحلية. اليوم، لم يعد ذلك تهديدا بل بات حقيقة واقعة".

في دول الساحل الثلاث (النيجر وبوركينا فاسو ومالي) لقي آلاف الأشخاص مصرعهم ونزح أكثر من مليوني شخص ولحقت أضرار مدمرة بالاقتصادات.

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