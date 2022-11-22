أردوغان يصدر بياناً بشأن عملية برية ضد الأكراد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستهاجم المسلحين بدبابات وجنود، وذلك في إشارة إلى احتمال شن هجوم بري على جماعة كردية مسلحة في سوريا بعد تصاعد العمليات الانتقامية بطول الحدود السورية.
تأتي تصريحات أردوغان مع استمرار المدفعية التركية في قصف القواعد الكردية وأهداف أخرى قرب مدينتي تل رفعت وكوباني السوريتين، وذلك حسبما قال مصدران عسكريان سوريان.
وقال أردوغان في كلمة في شمال شرق تركيا «كنا نهاجم الإرهابيين على مدار أيام قليلة بطائراتنا ومدافعنا وبنادقنا».
وأضاف «إن شاء الله، سنقتلعهم جميعا في أسرع وقت ممكن باستخدام دباباتنا وجنودنا».
وكان الرئيس التركي قال سابقا، إن العمليات لن تقتصر على الغارات الجوية، وإنما قد تشمل قوات برية. ونفذت تركيا عدة عمليات عسكرية كبيرة استهدفت وحدات حماية الشعب وتنظيم «داعش» الإرهابي في شمال سوريا في السنوات القليلة الماضية.