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مقتل ثلاثة أشخاص في روسيا بضربات جوية

تحصينات أمنبية حول بيلغورود
22 نوفمبر 2022 19:37

أودت انفجارات بحياة ثلاثة أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، على ما ذكر اليوم الثلاثاء حاكم هذه المنطقة التي تتعرض بشكل متكرر للقصف.

 

قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود، على موقع "تلغرام"، إن امرأة لقيت حتفها إثر تعرضها لصدمة دماغية خلال قصف في شيبيكينو، وهي بلدة تبعد ثمانية كيلومترات عن أوكرانيا.

وأضاف المصدر أن شخصين قتلا في انفجار "ذخيرة مجهولة" بقرية "ستاروسيلي" المحاذية لأوكرانيا، حيث تسري حالة الطوارئ منذ 27 أكتوبر، بحسب الحاكم.

وتتعرض البلدات والبنى التحتية في المنطقة بانتظام للقصف، وغالباً ما يكون دامياً، وتنسبه موسكو إلى الجيش الأوكراني.

كما استهدفت عاصمة المنطقة، واسمها بيلغورود أيضاً، بضربات مباشرة مرات عدة.

أشار الحاكم الاثنين إلى خطوط دفاعية قيد البناء على الحدود، من دون أن يحدد مسافتها أو موقعها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عنه قوله "منذ أبريل، نعمل بجد على تحصين حدودنا"، مضيفا أن هذا العمل يتم "على نطاق واسع" من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل لتجنب إفشاء معلومات، وفقاً له، للعدو الأوكراني.

ونشر المحافظ، اليوم الثلاثاء، صورا تظهره وهو يتفقد الموقع. وتبدو فيها رافعة تقوم بوضع أهرامات أسمنتية مضادة للدبابات على طول طريق وحفارة تحفر.

في الأسبوع الماضي، أعلنت روسيا بناء تحصينات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

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المصدر: وكالات
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