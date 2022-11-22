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روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
22 نوفمبر 2022 18:27

جددت روسيا، اليوم الثلاثاء، اتهامها لكييف بقصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا في جنوب أوكرانيا والمجازفة بوقوع حادث نووي. تنفي أوكرانيا الاتهامات ووجهت مثلها لروسيا.

 

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين «عند الحديث عن المنطقة الأمنية، يجب ألا نتحدث إلا عن الذين يقصفون هذه المحطة. من يمثل تهديدا؟ التهديد يتمثل في الذين يقصفونها».

وتعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا، لقصف مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تجدد دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة حماية حولها لمنع وقوع كارثة نووية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن موسكو ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت المحطة توفر نحو خمس كهرباء أوكرانيا واضطرت للعمل بمولدات احتياطية مرات كثيرة.

وأثار القصف المتكرر للمحطة مخاوف من احتمال وقوع حادث خطير.

وقال الكرملين، إنه لم يتحقق تقدم جوهري نحو إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا النووية.

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المصدر: رويترز
روسيا
محطة زابوريجيا النووية
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