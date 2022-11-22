مقتل عشرة جنود خلال هجوم إرهابي في تشاد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التشادية أن نحو عشرة جنود قتلوا، اليوم الثلاثاء، برصاص إرهابيين هاجموا موقعا للجيش في غرب تشاد. وقال براه محمد، في بيان، إن الهجوم أسفر أيضاً عن «جرحى ونُفذ في، الصباح الباكر، بالقرب من نغوبوا» في منطقة بحيرة تشاد، على الحدود بين تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا، حيث تهاجم جماعة بوكو حرام الإرهابية وتشكيل منشق عنها، الجيوش والمدنيين في الدول الأربع على نحو متكرر. وأشار محمد إلى أن وحدة من الجيش «أُرسلت تمهيداً لإنشاء مركز متقدم في جزيرة بوكا - تولووروم... تعرضت لهجوم من قبل عناصر من بوكو حرام». وقال المتحدث، إن القتلى والجرحى «جميعهم من عناصر قوات الدفاع». تنشط الجماعتان المتطرفتان في منطقة بحيرة تشاد وهي مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر بينها جزر صغيرة مأهولة. أخبار ذات صلة تغير المناخ يتسبب بمقتل 800 شخص في «بحيرة تشاد» روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى تشاد

المصدر: آ ف ب