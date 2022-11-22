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روسيا تطلق تهديدات تتعلق بالغاز

منشأة لتوزيع الغاز
22 نوفمبر 2022 17:49

هددت شركة غازبروم الروسية بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه الطقس البارد الدول الأوروبية للبدء في تخزين الغاز.

 

ومازال الطريق عبر أوكرانيا هو آخر خط أنابيب متبق ينقل الغاز الروسي إلى غرب أوروبا، وذلك بعدما خفضت موسكو تدريجيا الإمدادات إلى القارة منذ الأزمة في أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام أن شركة غازبروم الروسية قالت، عبر قناتها على تطبيق «تلغرام»، إن بعض إمدادات الغاز المقرر نقلها إلى مولدوفا يتم الإبقاء عليها في أوكرانيا.

وحذرت غازبروم من أنها سوف تقلص الإمدادات ابتداءً من 28 نوفمبر الجاري بما يعادل كمية الغاز التي لا تصل للعملاء في مولدوفا. كما تقلص، بصورة كبيرة بالفعل، استخدام الطريق البري لمزيد من عمليات نقل الغاز إلى أوروبا.

 

 

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المصدر: وام
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تصدير
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