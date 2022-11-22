المستشار الألماني يدعو إلى اتفاقية جمارك للسلع الصناعية مع أميركا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إبرام اتفاقية جمركية للسلع الصناعية مع الولايات المتحدة.

وقال شولتس اليوم الثلاثاء في خلال "القمة الاقتصادية" التي تنظمها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية إنه سعيد بإحراز تقدم في اتفاقيات التجارة مع نيوزيلندا وأستراليا والهند والمكسيك وتشيلي والبرازيل بعد الانتخابات هناك، ويأمل أيضا في إبرامها مع التحالف اقتصادي في أميركا الجنوبية "ميركوسور"، وقال: "يجب أن ندرس أيضا بدقة فكرة إبرام اتفاقية جمركية صناعية مع الولايات المتحدة".

وأوضح شولتس أن مثل هذه الاتفاقية ستكون "دائما أفضل" من منافسة المزايدات في الدعم والرسوم الجمركية الوقائية، والتي يتنبأ البعض بأنها "قادمة إلينا" نتيجة لقانون مكافحة التضخم الأميركي.

وتعتزم الولايات المتحدة استثمار عشرات المليارات من الدولارات في حماية المناخ على مدى السنوات العشر القادمة، على سبيل المثال لتعزيز تصنيع الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح. ويُخشى الآن أن تنتقل الشركات الأوروبية والألمانية إلى الولايات المتحدة أو تفتح مصانع جديدة هناك.

ووافق الائتلاف الحاكم الألماني مؤخرا على التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية-الكندية "CETA" وتعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد شولتس تمسكه بالعولمة، موضحا أن ألمانيا وأوروبا على وجه الخصوص تعتمدان في اقتصادهما عالي التقنية والموجه نحو التصدير على التقسيم الدولي للعمل.