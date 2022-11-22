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أوكرانيا توجه نداء بشأن شبكة الكهرباء

الثلوج تغطي العاصمة كييف
22 نوفمبر 2022 17:39

وجه فولوديمير كودريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة (أوكرنيرجو) الأوكرانية للكهرباء نداء من أجل مساعدة بلاده على توفير الطاقة للسكان قبل حلول فصل الشتاء.

 

قال رئيس الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أضرارا «هائلة» لحقت بالمنشآت الأوكرانية لتوليد الكهرباء.

وأضاف كودريتسكي، في إفادة صحفية، أن الشركة تريد المساعدة في توفير الظروف لبقاء الأوكرانيين في البلاد خلال فصل الشتاء.

ووصف دعوات إجلاء السكان من المناطق التي شهدت انقطاع الكهرباء بأنها «غير ملائمة». يأتي هذا النداء فيما بدأ تساقط الثلوج في أوكرانيا الأسبوع الماضي لأول مرة هذا الموسم.

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المصدر: رويترز
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