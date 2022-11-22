حملة مداهمات في ألمانيا ضد التحايل على الدعم الحكومي

شنت السلطات الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء حملة تفتيش ومداهمات على عشرات العقارات على مستوى ألمانيا للاشتباه في التحايل للتحصل على الدعم الحكومي.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحملة تركزت في العاصمة برلين، إلى جانب خمس ولايات أخرى.

ويحقق المسؤولون في الاشتباه في التحصل على مساعدات كورونا دون توفر الشروط اللازمة لذلك.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه جرى تفتيش 57 عقاراً في أنحاء ألمانيا، وشملت الحملة ولايات براندنبورج وشمال الراين-ويستفاليا وبافاريا وبادن-فورتمبرج وسكسونيا.

وقالت نقابة الشرطة في ولاية برلين: "بصفتها مدينة دولية، فإن العاصمة بالطبع هي أيضا محور لشبكات إرهابية. من المهم هنا إلقاء نظرة فاحصة للغاية عندما يتعلق الأمر بتدفقات مالية داخل هياكل متطرفة".