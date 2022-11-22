قتلى وجرحى جراء انفجار خزان وقود شمال العراق

أعلنت مصادر رسمية عراقية الثلاثاء مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 40 بجروح اثر انفجار خزان وقود تابع لمخبز في مدينة دهوك، في إقليم كردستان الشمالي، في مأساة جديدة تكشف مدى تداعي البنى التحتية وإهمال معايير السلامة في العراق.

وأعلنت سلطات إقليم كردستان عقب وقوع الحادث بأنها ستمنع استخدام الغاز السائل للأغراض المنزلية، عقب وقوع "انفجارات في عدة مناطق".

ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من ليل الاثنين.

وقال محافظ دهوك علي تتر لفرانس برس إن "الانفجار أدى الى مقتل خمسة أشخاص هم ضابط هو نائب مدير شرطة الدفاع المدني، وشرطيان، وطالب، وأحد عمال الفرن، وإصابة حوالي أربعين بجروح".

وقع الانفجار جراء تسرب الغاز من الخزان المثبت في سطح المبنى الذي يضم سكنا للطلاب، وفقا للمحافظ.

وهي المأساة الثانية التي تضرب إقليم كردستان خلال أقل من أسبوع.



