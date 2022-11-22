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الصحة العالمية تحذر من المخاطر الصحية للشتاء المقبل

درجات الحرارة المتوقعة في أوروبا تبلغ 20 درجة تحت الصفر
22 نوفمبر 2022 14:19

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك ملايين الأشخاص المعرضين للخطر في أوكرانيا خلال فصل الشتاء 
المقبل، وذلك بسبب تضرر أو تدمير البنية التحتية، ما أسفر عن ترك 10 ملايين شخص، أو حوالي ربع سكان البلاد، بدون كهرباء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء عن هانز كلوجه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، والذي زار البلاد أمس الاثنين، قوله إن "أزمة الطاقة المدمرة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وخطر الإصابة بالعدوى الفيروسية، ستجعل هذا الشتاء اختبارا هائلا للنظام الصحي في أوكرانيا".

وشدد كلوج على أن درجات الحرارة المتوقعة التي تبلغ 20 درجة تحت الصفر تشكل خطرا صحيا كبيرا. وحذر من أن "الطقس البارد هذا الشتاء سيكون مهددا للحياة بالنسبة لملايين الأشخاص في أوكرانيا".
  

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