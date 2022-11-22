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النمسا تنشئ غابات صغيرة لمكافحة تغير المناخ

النمسا تنشئ غابات صغيرة لمكافحة تغير المناخ
22 نوفمبر 2022 13:04

 أطلقت النمسا أول مشروع تجريبي جديد من نوعه لإنشاء "غابات صغيرة" في أحياء العاصمة فيينا، لإضفاء المزيد من الخضرة على المدينة، وإنشاء واحات خضراء صديقة للمناخ والمواطنين.
وتساهم "الغابات الصغيرة" سريعة النمو في خفض درجة حرارة المحيط المباشر، وتحسين التنوع البيولوجي والحيواني بمرور الوقت في المناطق الحضرية كثيفة السكان المكتظة بالمباني.
وأعلنت إدارة حماية البيئة والحدائق في مدينة فيينا، الانتهاء من زراعة أشجار ونباتات أول غابة صغيرة تحمل اسم الموسيقي "ستيفان ويبر"، في وسط المنطقة الحضرية بالعاصمة فيينا، مع التخطيط لتكرار إنشاء المشروع التجريبي، الذي يتميز بتنوع النباتات وكثافة الغابة الصغيرة، في عدة أحياء أخرى بالعاصمة فيينا.
وأوضح يورغن تشيرنورسكي عضو مجلس مدينة فيينا لشؤون المناخ، أن الهدف من إنشاء الغابات الصغيرة في المناطق الحضرية، هو خلق تأثير إيجابي على المناخ المحلي، وتوفير موطنًا ملائماً لأنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات المحلية، وتوفير غابة كثيفة طبيعية على أعتاب منازل المواطنين، ونشر الأشجار والنباتات الأكثر قدرة على التعامل بشكل إيجابي مع تغير المناخ.

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