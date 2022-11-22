الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تعتزم كبح أسعار الغاز بأثر رجعي اعتباراً من يناير

ألمانيا تعتزم كبح أسعار الغاز بأثر رجعي اعتباراً من يناير
22 نوفمبر 2022 12:49

تعتزم الحكومة الألمانية سد فجوة الدعم لشهري يناير وفبراير المقبلين فيما يتعلق بكبح أسعار الغاز المخطط تطبيقه اعتبارا من مارس القبل.

وبحسب مشروع قانون أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، فإن مبلغ الإعفاء المحدد لشهر مارس سيتم تمديده إلى شهري يناير وفبراير "بأثر رجعي".

أخبار ذات صلة
المستشار الألماني يدعو إلى اتفاقية جمارك للسلع الصناعية مع أميركا
حملة مداهمات في ألمانيا ضد التحايل على الدعم الحكومي

ومن المخطط تطبيق هذا الإجراء أيضا على كبح أسعار الكهرباء. وتتصدى الحكومة الألمانية للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بكبح أسعارها عبر دعم يُقدر بالمليارات وتسعى بذلك إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر والشركات. وكخطوة أولى، قرر البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أن تتولى الحكومة تسديد خصومات على فواتير الغاز والتدفئة المناطقية لمرة واحدة في ديسمبر المقبل.

وتنص آلية كبح أسعار الغاز على حصول الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد أقصى لسعر الغاز يبلغ 12 سنتا للكيلووات/ساعة مقابل 80% في المائة من استهلاكها المعتاد. في المقابل سيسدد المستهلكون أسعار الغاز المنصوص عليها في العقود على نسبة الـ 20% المتبقية من الاستهلاك.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
الرياضي
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©