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ميقاتي يدعو إلى التعاون لانتخاب رئيس جديد للبلاد

ميقاتي يدعو إلى التعاون لانتخاب رئيس جديد للبلاد
22 نوفمبر 2022 12:18

 دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى التعاون لانتخاب رئيس جديد للبلاد "إيذاناً بمرحلة جديدة من التعافي والنهوض".

وقال  ميقاتي في بيان اليوم بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين، " يحلّ العيد هذا العام بغصة على واقع دستوري منقوص بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعلى قلق مشروع على الحاضر والمستقبل بسبب أسوأ أزمة متعددة الوجوه يعيشها وطننا".

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وتعهد رئيس الوزراء بالمضي في العمل الوطني والدستوري المطلوب والعمل على إعادة العافية والاستقرار  للوطن ، قائلا " على الرغم من كل ما يحصل فإننا سنبقى على إيماننا بأن وحدتنا كفيلة بانتشال وطننا مما يعانيه، بمساعدة أشقائنا وأصدقائنا في العالم".

ويحتفل لبنان بذكرى استقلاله في 22 نوفمبر  من كل عام ، حيث قامت فرنسا في هذا الشهر عام 1943 بمنح لبنان الاستقلال التام.

المصدر: د ب أ
نجيب ميقاتي
لبنان
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