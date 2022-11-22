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الصحة المصرية تحذر من الفيروس المخلوي التنفسي

تعبيرية
22 نوفمبر 2022 11:20

بعد إصابة العديد من طلاب المدارس خلال الفترة القليلة الماضية في مصر، حذر وزير الصحة والسكان المصري من سرعة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن طفلا واحدا مصابا بالفيروس المخلوي، قد يتسبب في عدوى لفصل بالكامل في المدرسة سواء عن طريق الرذاذ أو التلامس.

وطالب في مؤتمر صحافي، الاثنين، أولياء الأمور بعدم إرسال أي طفل مصاب للمدرسة قائلاً، "طفل عنده ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض البرد ليس منطقيا الذهاب للمدرسة، لأن الفيروس نسبة انتشاره مرتفعة.

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ويعد الفيروس المخلوي التنفسي، هو مجموعة من الفيروسات المخاطية التي من الممكن أن تسبب في بعض الحالات، التهابات شديدة في الجهاز التنفسي وتتسلل إلى الجهاز التنفسي عند الأطفال والأشخاص البالغين.

ووفقا لوزارة الصحة، فإن هذا الفيروس يمكن أن يصيب الجهاز التنفسي السفلي والعلوي، كما أنه ليس هناك مضاد حيوي معالج للفيروس المخلوي التنفسي ولا لقاح مضادا للإصابة به وهذا يرجع للتطور السريع لسطح الفيروس، ولكن يمكن الوقاية منه من خلال اتباع بعض الإجراءات الاحترازية التي تتمثل في غسل اليدين وتهوية الأماكن المغلقة والتوقف عن تقبيل الأطفال.

وحذرت وزارة الصحة من عدم زيارة الطبيب في حالة ظهور أعراض على الطفل، مؤكدة على ضرورة عرض الطفل المصاب على الطبيب، بالإضافة إلى عزله حتى يتعافى، مع الاهتمام بتعزيز مناعته من خلال المشروبات الدافئة.

المصدر: وكالات
مصر
الصحة المصرية
وزارة الصحة المصرية
الجهاز التنفسي
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