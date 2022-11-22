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وزير الدفاع الأميركي يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
22 نوفمبر 2022 08:07

التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كمبوديا الثلاثاء نظيره الصيني وي فينغ.

والاجتماع عُقد في مدينة "سيم ريب" على هامش مؤتمر لوزراء دفاع دول رابطة آسيان.

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المصدر: وكالات
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