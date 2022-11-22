مقتل 36 في حريق بمصنع في مدينة أنيانغ الصينية

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء، إن حريقاً شب في مصنع بمدينة أنيانغ الصينية بمقاطعة خنان أسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل وإصابة اثنين آخرين.
وذكر التقرير أن الحريق اندلع فى مصنع شركة كايسيندا تريدينج فى منطقة وين فينغ فى مدينة أنيانغ.
وبدأ الحريق بعد ظهر أمس الاثنين وأرسلت فرق الإطفاء 63 عربة إلى مكان الحادث، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
وقال التلفزيون الرسمي إنه تمت السيطرة على الحريق الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى (1200 بتوقيت جرينتش) وتم إخماده بالكامل فى الساعة 11 مساء. وبحلول صباح الثلاثاء، ذكرت التقارير أن 36 شخصا قُتلوا ونُقل اثنان إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة. وقالت وسائل إعلام رسمية إن شخصين في عداد المفقودين. وقال مسؤولون محليون إن إدارة الأمن العام احتجزت مشتبها بهم جنائيين، لكنهم لم يكشفوا عن مزيد من التفاصيل.