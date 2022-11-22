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زلزال عنيف بقوة 7 درجات يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي
زلزال عنيف بقوة 7 درجات يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي
22 نوفمبر 2022 07:30
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالاً بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب المحيط الهادئ قبالة سواحل جزر سليمان صباح اليوم الثلاثاء.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 0203 بتوقيت جرينتش وكان مركزه على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب غرب جزيرة جوادالكانال حيث تقع العاصمة هونيارا وعلى عمق نحو 15 كيلومترا.
وكانت الهيئة الأميركية قد أبلغت في البداية عن أن قوة الزلزال تبلغ 7.3 درجة.
وأصدرت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي تحذيراً من تسونامي للسواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.
ولقي أكثر من 160 شخصا حتفهم في زلزال ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية يوم الاثنين.
وتقع جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وعدد كبير من الجزر الأخرى في المنطقة على طول حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تشهد حوالي 90% من الزلازل في العالم.
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المصدر: وكالات
زلزال
جزر سليمان
تسونامي
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