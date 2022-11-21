مصر: المصافحة بين السيسي وأردوغان بداية لتطوير العلاقات

القاهرة (الاتحاد)

قالت الرئاسة المصرية، أمس، إنه تم التوافق على أن تكون المصافحة التي جرت بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان في قطر بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن الرئيس السيسي تصافح الأحد مع الرئيس أردوغان بالدوحة، وإنه تم التوافق على أن تكون تلك المصافحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف «تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين».

وكان الرئيسان المصري والتركي تصافحا أمس الأول، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.