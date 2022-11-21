الأردن: أمن العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها

هدى جاسم (بغداد)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن أمن العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الملك عبد الله قوله خلال مباحثات أجراها في عمان، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه يعتز بمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين.

وشدد العاهل الأردني على أهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين، والثلاثي مع مصر، باعتباره نموذجاً للتكامل في المنطقة، لافتاً إلى أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليم.

وأكد السوداني حرص العراق على استمرار العلاقات المتميزة مع الأردن، مشدداً على مواصلة التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين، وبما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

ووفق الوكالة، تناولت المباحثات آليات تعزيز التعاون الاقتصادي واستكمال المشروعات المشتركة بينهما، والتأكيد على حرص الأردن والعراق على تعزيز التعاون على المستويات كافة لا سيما السياسية والاقتصادية، والبناء على ما تم إنجازه في المشروعات المشتركة.

وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والعراق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

وتعد زيارة السوداني إلى الأردن هي الأولى منذ تسلمه منصبه نهاية الشهر الماضي.