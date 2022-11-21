هجوم إرهابي «حوثي» يستهدف ميناء «الضبة» بحضرموت

عدن (الاتحاد)

تعرض ميناء «الضبة» النفطي في محافظة حضرموت لهجوم إرهابي شنته ميليشيات الحوثي بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة، فيما أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار استهداف تصدير النفط الخام يضع كافة جهود السلام في خطر كبير، ويمكن أن يؤثر بشكل سلبي على كل الأوضاع.

وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة حضرموت، إن طائرة مُسيرة مفخخة استهدفت ناقلة نفطية في ميناء «الضَّبة» شرق مدينة المكلا مركز المحافظة، بعد دخولها إلى الميناء لتحميل شحنة من النفط الخام.

وأضاف المصدر، أن الهجوم على الميناء النفطي أدى إلى توقف العمل فيه. ويعد الهجوم الجوي هو الثاني على الميناء النفطي والثالث الذي يستهدف الموانئ التي تديرها الحكومة اليمنية خلال شهر.

وبحسب المصدر، فإن الهجوم الذي وقع قرب الناقلة لم يخلف أي خسائر بشرية أوأضرار مادية، لكنه أجبر الناقلة على المغادرة فوراً، فيما تدخلت دفاعات جوية للمنطقة العسكرية الثانية لاعتراض الطائرات الحوثية.

ويعد ميناء «الضبة» شرقي حضرموت أحد أهم ثلاثة خطوط أساسية لليمن لتصدير النفط الخام، وذلك بعد ميناء «رأس عيسى» النفطي بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر وميناء «بلحاف» في شبوة، إذ يرتبط بحقول الإنتاج في شبوة وحضرموت.

وأثار الهجوم السابق للميليشيات الإرهابية على الميناء ردة فعل أممية دولية واسعة أدانت الهجمات على المنشآت الاقتصادية، ومخاطر هذه الهجمات على مسار الهدنة واعتبرتها استهتاراً بالجهود الأممية، قبل أن يلجأ مجلس القيادة الرئاسي إلى تصنيف الميليشيات «جماعة إرهابية».

وحملت جميع البيانات الصادرة عن المجتمع الدولي إدانات شديدة اللهجة ضد الميليشيات، مؤكدة أنها لا تأبه بالوضع الإنساني الذي قد تسببه هجماتها للشعب اليمني.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن استمرار الاستهداف الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام يضع كل ما تحقق في تخفيف الأزمة الإنسانية وكل جهود السلام في موضع خطر كبير، ويمكن أن يؤثر بشكل سلبي على كل الأوضاع.

وبحث عبد الملاك خلال استقباله في عدن أمس، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن والوفد المرافق له، سبل التعامل مع الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية والمنطقة، ووضع مساعي السلام في مهب الضياع والانهيار، والدعم الدولي للحكومة الشرعية لمواجهة وردع هذا التصعيد، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، تنفيذاً للإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة، وفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

كذلك شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون اليمني الأميركي المشترك، لضبط تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين، وما حققه هذا التعاون من إنجازات في الفترة الماضية.

وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى تداعيات الاعتداءات الإرهابية الحوثية على مقدرات الشعب اليمني والوضع الإنساني ومسار السلام، وعلى ممرات التجارة العالمية والأمن والاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي ينبغي أن يدرك حقيقة ميليشيات الحوثي بأنها جماعة إرهابية ولا تجد نفسها إلا في إطار الحرب والخراب، ووضع الرد المناسب لذلك من خلال مواقف صارمة وحازمة لا تسمح لها بمزيد من التلاعب والابتزاز.

بدوره، أوضح السفير الأميركي أن زيارته إلى عدن هي رسالة لإبراز دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية وتقديرها لما بذلته من جهود خلال الفترة الماضية لنجاح الهدنة، مجدداً إدانة بلاده الشديد لانتهاكات ميليشيات الحوثي واعتداءاتها، مؤكداً أن المجتمع الدولي مجمع على إدانة هذه الممارسات، وهو ما عبر عنه بيان مجلس الأمن الدولي. وأشار إلى أن هذه الهجمات الحوثية ستؤثر على كافة الجوانب الاقتصادية والإنسانية، ووصول المواد الغذائية لليمن.