الميليشيات تقصف الأحياء السكنية في تعز

عدن (الاتحاد)

أحبط الجيش اليمني، أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية وعدة محاولات تسلل في عدة جبهات بمحافظة تعز.

وقال مصدر عسكري، إن الميليشيات نفذت هجوماً تصدى له الجيش، في مواقع عسكرية بمنطقة «كلابة» شرق المدينة، مؤكداً تكبيد الميليشيات خسائر في العتاد والعناصر.

في جبهات «مقبنة» غربي المحافظة، أفشلت قوات الجيش محاولات تسلل للميليشيات، وكبدتها خسائر كبيرة. وأمس الأول، خاض الجيش اليمني مواجهات متقطعة في عدة مواقع بالجبهات الغربية والشرقية كانت الأعنف في محيط «جبل هان والعنين والأحطوب».

بالتزامن، عاودت ميليشيات الحوثي قصف الأحياء المدنية، بالمدافع إثر فشل محاولاتها الهجومية. وقصفت الميليشيات أحياء شرق المدينة وحي المطار القديم.

وفي سياق متصل، عاش أهالي منطقة «الجاح» التابعة لمديرية «بيت الفقيه» جنوبي الحديدة، يوماً مأساوياً جراء لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأفادت مصادر محلية أن لغماً حوثياً انفجر في قرية «المرازقة»، ما أسفر عن سقوط 13 شخصاً من أهالي القرية بين قتيل وجريح، بينهم 5 أطفال. ورغم إخلاء القوات اليمنية المشتركة مواقعها في «الجاح» ضمن عملية إعادة التموضع والانتشار تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم من طرف واحد، إلا أن الميليشيات الحوثية ترفض نزع حقول وشبكات ألغامها من المنطقة، الأمر الذي ضاعف من مأساة المدنيين.

وفي سياق آخر، أصيب ضابط يمني، أمس، في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف مركبته في مدينة «الحوطة» عاصمة محافظة لحج.

وقال مصدر أمني، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في مركبة شخصية تتبع أحد ضباط أمن مديرية «تبن» في محافظة لحج، انفجرت في الخط العام بالقرب من سوق شعبي يزدحم بالمدنيين. وأسفر التفجير عن إصابة الضابط في وحدة التحقيق بجهاز البحث الجنائي بأمن مديرية «تبن» مختار الموزعي، وشخص آخر نقلا على إثرهما إلى عدن لتلقي العلاج.