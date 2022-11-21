الجيش الليبي يدعو لإنقاذ البلاد  من المخاطر التي تهدد وحدتها

حسن الورفلي (بنغازي)

دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الشعب الليبي إلى توحيد الصف وإنقاذ البلاد من المخاطر التي تحيط بها وتهدد وحدتها، مشيراً إلى أن «الليبيين مطالبون بوقفة جادة بعد كل التجارب المريرة التي لم يجنوا منها إلا خيبة الأمل وهدر الوقت والمال».

وأشار حفتر، خلال كلمة له بمدينة سرت، إلى المحاولات والمناورات السياسية لإخضاع الجيش خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن القوات المسلحة صامدة أمام الضغوط كافة.

وأكد قائد الجيش الليبي تمسكه بمبدأ عدم خضوع الجيش لأي قيادة عليا إلا التي ينتخبها الشعب مباشرة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تشهد تطوراً متواصلاً وبلغت حالة من الجاهزية والاستعداد لأداء واجباتها على أكمل وجه، مضيفاً: «على الشعب الليبي أن يدرك أن الوقت حان ليضع حداً للتجارب الفاشلة والسير في طرق مسدودة».

على جانب آخر، بحث المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، سبل إجراء الانتخابات الليبية، مؤكداً أنه جرى الاتفاق على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهوده لمساعدة الليبيين في التغلب على الأزمة الحالية.

وكشف مصدر أممي لـ«الاتحاد» عن كواليس اللقاء الذي جمع باتيلي مع وزير خارجية تركيا في أنقرة، مؤكداً أن المبعوث الأممي طالب الجانب التركي بضرورة دعم الجهود الأممية لتوحيد المؤسسة العسكرية والدفع نحو تفعيل القرار 2656، وخاصة النقاط الخاصة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب.

وأوضح المصدر أن الجانب التركي يتمسك بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً مع حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن أنقرة شددت على دعمها للحل السياسي وإجراء الانتخابات الليبية واستعدادها لتقريب وجهات النظر بين الليبيين سياسياً وعسكرياً.