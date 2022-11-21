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مقتل قياديين بـ«الشباب» الإرهابية في عملية للجيش الصومالي

مقتل قياديين بـ«الشباب» الإرهابية في عملية للجيش الصومالي
22 نوفمبر 2022 03:48

مقديشو (الاتحاد) 

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رئيس الصومال يتعهد بمواصلة المعركة ضد «الشباب» الإرهابية

أعلن الجيش الصومالي أمس، مقتل قياديين اثنين بارزين من عناصر ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية مخططة بمحافظة «بكول» جنوب غربي البلاد. 
وأوضح الجيش، في بيان وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، أن القياديين هما أحمد مورغابي وعلي جرويني، وهما مسؤولان عن محاصرة مدينة «حدر» بتلك المحافظة. وأضاف أن القوات الصومالية حصلت على الأسلحة التي كانت بحوزة القياديين فيما لم تسفر العملية العسكرية عن أي خسائر في صفوف الجيش. 
وكثف الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات محلية عشائرية مناهضة للتنظيم الإرهابي عملياته ضد معاقل مسلحي حركة «الشباب» في المحافظات الواقعة جنوب ووسط البلاد. 
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد تعهد، السبت، بمواصلة الحملة العسكرية ضد الإرهابيين ما دام في السلطة.
وأشاد الرئيس الصومالي بالانتصارات المتتالية التي حققها الجيش بالتعاون مع السكان المحليين ضد الإرهابيين، مشيراً إلى أن الحكومة ستدعم كل بلدة قرر سكانها تحرير أنفسهم من قبضة الإرهابيين.

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب الإرهابية
تنظيم القاعدة
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