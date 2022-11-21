قبول 1055 مرشحاً بالانتخابات التشريعية في تونس

تونس (الاتحاد)

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بو عسكر، أمس، عن قبول 1055 مرشحاً في الانتخابات التشريعية بصفة نهائية، والمقرر إقامتها في 17 ديسمبر المقبل.

وأوضح بو عسكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن «عدد المقبولين بشكل مبدئي كان في حدود 1058 مترشحاً، إذ سجلت «الهيئة» انسحاب 05 ترشحات، وقبول ترشحين تم قبول طعنهما قضائياً، بينما سجلت «الهيئة» 54 طعناً في الطور الابتدائي».

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا، خلال الشهر الجاري، إلى النظر في تأجيل موعد إقامة الانتخابات التشريعية، ‏المقرر عقدها في 17 ديسمبر المقبل.‏

وأوضح الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أنه «يدعو إلى النظر في تأجل موعد الانتخابات التشريعية لكي تكون تركيبة مجلس النواب الجديد تعبيراً عن إرادة الناخبين». وتوجه الطبوبي إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالدعوة إلى القيام بمراجعات من أجل توفير متطلبات نجاح المحطة الانتخابية التشريعية.

واعتبر أن «عدم تقدم أي مرشح بأكثر من دائرة انتخابية هو دليل على وجود عدة بعض المشاكل في القانون الانتخابي الحالي»، وفق قوله.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر.