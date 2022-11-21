توكاييف يتعهد بمواصلة الإصلاحات السياسية

الماتي (كازاخستان) (وكالات)

حقق الرئيس الكازاخستاني المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف فوزاً كاسحاً في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وفق النتائج الأولية، الأمر الذي يثبّت موقعه على أنه الرجل الأقوى في أكبر دولة في آسيا الوسطى، فيما دعا توكاييف بعد الإدلاء بصوته أمس الأول، إلى «الوحدة»، كما وعد بعهد جديد يتم فيه إصلاح جميع مؤسسات السلطة الرئيسة.

وقالت اللجنة الانتخابية في كازاخستان، إنّ توكاييف البالغ 69 عاماً، حصل على 81.31 في المئة من الأصوات، فيما وصلت نسبة المشاركة إلى 69.44 في المئة.

ولم يتمكن أيّ من منافسيه الخمسة غير المعروفين لدى الناخبين من تخطّي نسبة 3.42 في المئة من الأصوات، فيما اختار 5.8 في المئة من الناخبين عدم التصويت لأي من المرشحين.

ودعا توكاييف أول أمس، الذي حصل على نحو 71 في المئة من الأصوات في عام 2019، إلى «الوحدة» لتنفيذ برنامج الإصلاح الدستوري في يونيو، كما وعد بأنّ تفتح هذه الانتخابات الباب على عهد جديد، وسيتم إصلاح جميع مؤسسات السلطة الرئيسية».

وجدّد التزامه بالإصلاحات الاقتصادية، و«إنهاء احتكار السلطة» الذي عاشته كازاخستان خلال العقود الثلاثة من حكم نور سلطان نزارباييف، الذي استقال في عام 2019.

ونظّم توكاييف حملة تتعلّق بمشروعه لإنشاء «كازاخستان جديدة» تتمتع بمزيد من الديمقراطية والمساواة، في ظل صعوبات اقتصادية مستمرة.

وصل توكاييف إلى السلطة في عام 2019 بعد الاستقالة المفاجئة لنزارباييف، وتعهّد رسمياً العمل لتسوية أزمة يناير بعدما كان يُعتبر لفترة طويلة الذراع اليمنى لسلفه.

غير أنّ النزاع بين أقطاب السلطة لم يمنع نزارباييف من أن يكون أول من هنّأ تلميذه السابق على إعادة انتخابه، في «دليل لا جدال فيه على إيمان الشعب الراسخ بإصلاحاته».

كما هنّأ بوتين توكاييف، أمس، وقال في بيان نشره الكرملين «لقد تلقّيت تفويضاً مستحقّاً بالثقة من مواطنيك، ممّا يفتح الباب أمام فرص جديدة لتنفيذ مسار التنمية الوطنية الذي تمضون قدماً به».

وقالت الرئاسة الكازاخستانية، إن توكاييف تلقى تهنئة أيضاً من الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي قال إنه مستعد «لفتح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الصين وكازاخستان»، في وقت تريد فيه بكين تعزيز نفوذها في آسيا الوسطى.