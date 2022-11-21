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البحرين.. تكليف ولي العهد بتشكيل الحكومة الجديدة

البحرين.. تكليف ولي العهد بتشكيل الحكومة الجديدة
22 نوفمبر 2022 03:48

المنامة (الاتحاد)

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أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء.
وذكرت المادة الأولى من الأمر الملكي «يعين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية «بنا».
وفي وقت سابق أمس، قدم ولي العهد استقالة الحكومة السابقة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتزامن مع نهاية الفصل التشريعي.
وكتب ولي العهد في كتاب الاستقالة «وفقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين في البند (هـ) من المادة 33 بإعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي، فإننا نضع بين يدي جلالتكم استقالة الوزارة للتفضل بالأمر بما ترونه مناسباً من أجل مملكة البحرين وأبنائها الكرام».
وشهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية يومي 12 نوفمبر وجولة الإعادة في 19 نوفمبر لانتخاب 40 عضواً في مجلس النواب و30 عضواً في المجلس البلدي.

البحرين
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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