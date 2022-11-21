بريطانيا: لن نتماشى مع قوانين «الأوروبي»

لندن (وكالات)

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة ليست مستعدة للتماشي مع قوانين الاتحاد الأوروبي، كجزء من علاقتها بالتكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بعد أن أفادت تقارير بأن حكومة سوناك منفتحة على علاقات مع الاتحاد الأوروبي، على غرار سويسرا.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن سوناك القول، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني المنعقد أمس، في برمنجهام: «لن تسعى المملكة المتحدة تحت قيادتي إلى تبني أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التماشي مع قوانين الاتحاد الأوروبي».