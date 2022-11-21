الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا: لن نتماشى مع قوانين «الأوروبي»

بريطانيا: لن نتماشى مع قوانين «الأوروبي»
22 نوفمبر 2022 03:48

لندن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
دول غرب أفريقيا تنسق مع الأوروبيين لمواجهة الإرهاب
الاتحاد الأوروبي يطلق رسمياً مهمة تدريب قوات أوكرانية

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة ليست مستعدة للتماشي مع قوانين الاتحاد الأوروبي، كجزء من علاقتها بالتكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك بعد أن أفادت تقارير بأن حكومة سوناك منفتحة على علاقات مع الاتحاد الأوروبي، على غرار سويسرا.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن سوناك القول، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني المنعقد أمس، في برمنجهام: «لن تسعى المملكة المتحدة تحت قيادتي إلى تبني أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التماشي مع قوانين الاتحاد الأوروبي».

 

بريطانيا
ريشي سوناك
المملكة المتحدة
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
جانب من العاصمة السعودية
الاقتصادي
السعودية تطلق موسم «سياحة الشتاء»
اليوم 21:15
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
الرياضي
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
اليوم 21:08
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
الرياضي
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
اليوم 21:06
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
الإمارات
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
اليوم 21:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©