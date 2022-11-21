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أعضاء في مجلس الأمن ينددون بالتجارب الصاروخية الكورية الشمالية

أرشيفية
22 نوفمبر 2022 00:13

ندّد أعضاء في مجلس الأمن الدولي بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً الاثنين من دون إصدار بيان رسمي بسبب معارضة الصين وروسيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
ودانت "بشدة" 14 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند، إطلاق كوريا الشمالية الجمعة الصاروخ الذي سقط على مسافة نحو مئتي كيلومتر من الساحل الياباني.
والتجربة هي الأحدث لكوريا الشمالية التي تمتلك قدرات نووية، لصاروخ بالستي عابر للقارات قادر مبدئيا على بلوغ الأراضي القارية للولايات المتحدة.
وجاء في بيان مشترك للدول في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية "يشكل هذا الأمر تصعيداً خطيراً وتهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين".
وأطلقت بيونغ يانغ في العام 2022 أكبر عدد من الصواريخ مقارنة مع أي عام سابق.
وفي هذا الشهر، يعتقد أنها أطلقت 30 صاروخاً، بينها قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

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المصدر: وكالات
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تجربة نووية
كوريا الشمالية
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