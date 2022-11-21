منظمة الصحة تحصي أمراضاً قد تؤدي إلى ظهور جائحات

قالت منظمة الصحة العالمية الاثنين، إنها جمعت أكثر من 300 خبير لوضع قائمة جديدة بالعوامل المسببة للأمراض التي قد تؤدي إلى تفشي جائحات وأوبئة ودرس التهديدات التي يمكن أن تنشأ من فيروسات غير معروفة.
وهدف منظمة الصحة العالمية هو تحديث قائمة العوامل المسببة للأمراض التي تستخدم كمرجع للبحث والتطوير، وكذلك للاستثمارات خصوصاً لتطوير لقاحات وفحوص كشف الإصابة وعلاجات.
في إطار هذه العملية التي انطلقت الجمعة، جمعت منظمة الصحة العالمية أكثر من 300 عالم سينكبون على درس البيانات المتعلقة بأكثر من 25 فصيلة من الفيروسات والجراثيم.
وسيركز العلماء بشكل خاص على "المرض X"، وهو عامل مجهول حتى الآن مسبب للأمراض يمكن أن يؤدي إلى جائحة عالمية خطيرة.
وقال مايكل راين مسؤول الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية "إن استهداف العوامل المسببة للأمراض ومجموعة الفيروسات ذات الأولوية، لإجراء أبحاث وتطوير التدابير المضادة، أمر ضروري للتحرك السريع والفعال لمكافحة الأوبئة والجائحات".
وأضاف "في غياب الاستثمارات المهمة في الأبحاث والتطوير قبل جائحة كوفيد-19 لما كان ممكناً تطوير لقاحات آمنة وفعالة في وقت قياسي".
ونشرت هذه القائمة للمرة الأولى في 2017.
وتشمل حالياً كوفيد-19 وفيروس إيبولا وحمى لاسا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والالتهاب الرئوي الحاد وفيروسي زيكا ونيبا و«مرض x».
- الوقاية من الجائحات
خلال أعمالهم، سيحدد الخبراء لكل عامل مسبب للأمراض تم اعتباره أولوية، الثغرات في المعطيات وأولويات البحث.
ويمكن بعد ذلك وضع خارطة طريق لتطوير اللقاحات والعلاجات وفحوص كشف الإصابة.
وذكرت سوميا سواميناثان كبيرة المسؤولين العلميين في منظمة الصحة العالمية أن "قائمة العوامل المسببة للأمراض ذات الأولوية أصبحت مرجعاً لأوساط العلماء" وتكشف "أين يجب تركيز الجهود لإدارة التهديد التالي؟".
وستنشر القائمة المحدثة للعوامل المسببة للأمراض قبل أبريل 2023.