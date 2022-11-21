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«الطاقة الذرية» تصدر بياناً بشأن السلامة النووية في زابوريجيا بعد القصف

محطة زابوريجيا النووية
21 نوفمبر 2022 23:41

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد جولة لخبرائها في موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، إنه لا توجد مخاوف فورية تتعلق بالسلامة النووية أو الأمن في الموقع الذي تسيطر عليه روسيا على الرغم من القصف في مطلع هذا الأسبوع والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق.

وذكرت الوكالة في بيان مساء اليوم الاثنين أن خبراءها «تمكنوا من تأكيد أنه، على الرغم من شدة القصف، بقيت المعدات الرئيسية سليمة ولا توجد هناك مخاوف فورية سواء أمنية أو تتعلق بالسلامة النووية».

 

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المصدر: وكالات
محطة زابوريجيا النووية
زابوريجيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الطاقة الذرية
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