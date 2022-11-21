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انفجار في مصنع للمواد الكيميائية بالصين
أرشيفية
21 نوفمبر 2022 21:45
وقع انفجار الاثنين في مصنع للمواد الكيميائية شمال الصين، بحسب ما أعلنت وسيلة إعلام رسمية لم تشر إلى خسائر بشرية حتى الآن، بل إلى أضرار مادية في المباني المجاورة.
ووقع الحادث في تاييوان عاصمة مقاطعة شانشي، وفقا لما نقلت صحيفة داهيباو الإقليمية الرسمية عن السلطات.
وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلع حريق في الموقع الصناعي وتصاعدت سحابة من الدخان الرمادي الكثيف في السماء.
وأظهرت صور أخرى مساكن مدمرة وتناثر زجاج على الأرض، وأناسا مذعورين يهربون من مبانٍ أو إطارات نوافذ سقطت أسفل المباني بسبب قوة الانفجار.
ونقلت الصحيفة عن السلطات على موقع ويبو الاجتماعي «تم إرسال فرق إلى مكان الحادث وإخماد الحريق ولم يعرف بعد عدد الضحايا».
وفقاً للسكان ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الانفجار وقع قرابة الساعة 17,25 (09,25 ت غ) وأصيب أشخاص بتناثر الزجاج.
وكتبت صحيفة داهيباو أن المصنع المعروف بجيانغيانغ قد تعرض لانفجار في سبتمبر 2021.
تقع حوادث صناعية بانتظام في الصين غالباً بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة.
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المصدر: وكالات
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