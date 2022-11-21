الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا الزلزال

أبوظبي، جاكرتا (الاتحاد، وكالات)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال بقوة 5.6 درجة جزيرة جاوا الإندونيسية اليوم، ما تسبب بمقتل 162 شخصاً وفق آخر حصيلة وتضرّر مبانٍ واهتزاز بعضها وصولاً إلى العاصمة جاكرتا على بعد مئة كيلومتر، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل في مقطع مصور: «يؤسفني الإعلان أن 162 شخصاً قتلوا»، الأمر الذي أكده المتحدث باسم الإدارة المحلية في مدينة سيانجور في جاوا الغربية، وأسفر الزلزال أيضاً عن إصابة المئات.

وعالج أطباء مرضى في الهواء الطلق بعد الزلزال الذي شعر به سكان في أماكن بعيدة مثل العاصمة جاكرتا وترك المستشفيات في بلدة سيانجور في جاوا الغربية بدون كهرباء لعدة ساعات.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية: «إن 25 شخصاً ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض مع حلول الليل».

وأشارت الوكالة إلى تضرر أكثر من ألفَي منزل ونقل خمسة آلاف شخص إلى مراكز الإجلاء.

وسبق أن قال كميل إن البيانات تشير إلى «إصابة أكثر من 700 بجروح، ونظراً لأن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين في مكان الكارثة، نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مع مرور الوقت».

إلى ذلك قال رئيس الإدارة المحلية في مدينة سيانجور هيرمان سوهرمان: «إن 300 شخص على الأقلّ أُدخلوا إلى المستشفى».

وقال سوهرمان إن أقارب بعض الضحايا مجتمعون في مستشفى سايانغ، محذراً من أن الحصيلة قد ترتفع إذ يُرجّح أن يكون بعض القرويين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.

وتلقى مئات من المصابين العلاج في مرآب مستشفى، وبعضهم تحت خيمة طوارئ. وبعض البنايات في سيانجور سواها الزلزال بالأرض تقريباً بينما وقف سكان قلقون حولها.

ولم يتم تقييم المسؤولين بعد النطاق الكامل للأضرار التي تسبب فيها الزلزال، وقالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن مركز الزلزال في سيانجور كان على عمق عشرة كيلومترات.

وقالت فاني، التي كانت تعالج في مستشفى سيانجور الرئيس، لقناة ميترو تي.في الإخبارية إن حوائط منزلها انهارت خلال هزة ارتدادية.

وأضافت «سقطت الحوائط والأثاث، سوي كل شيء بالأرض، ولا أعلم حتى شيئا عن أمي وأبي».

وأضافت الوكالة أنه في الساعتين التاليتين للزلزال، تم تسجيل 25 هزة ارتدادية مشيرة إلى أن هناك مخاوف من احتمالات وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية في حالة هطول أمطار غزيرة.

ودعت مديرة المصلحة الإندونيسية للأرصاد الجوية دويكوريتا كرناواتي، الناس إلى البقاء خارج المباني في الوقت الحالي، إذ قد نشهد توابع محتملة.

تم تحديد مركز الزلزال في منطقة سيانجور في جاوا الغربية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وشعر به أيضاً سكان جاكرتا على بعد 100 كلم حيث نزل السكان المذعورون إلى الشوارع.

وتشهد إندونيسيا بانتظام زلازل أو انفجارات بركانية، بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية.

في عام 2018، تعرضت جزيرة لومبوك وجزيرة سومباوا المجاورة لزلزال عنيف أدى إلى مقتل أكثر من 550 شخصًا.

في العام نفسه، تسبب زلزال آخر قوته 7.5 درجة بتسونامي ضرب بالو في جزيرة سولاويزي، ما أسفر عن مقتل وفقدان نحو 4300 شخص.