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الصين تحذر: «الطريق طويل » لمحاربة الاحتباس الحراري

أرشيفية
21 نوفمبر 2022 20:29

رحّبت الحكومة الصينية الاثنين بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب27" في مصر، لكنها حذّرت من أنه "لا يزال هناك طريق طويل" على صعيد التعاون على نطاق عالمي لمحاربة الاحتباس الحراري.
وقالت ماو نينغ متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي "لا يزال أمام الحوكمة العالمية للمناخ طريق طويل تعبره".
وأشارت إلى أن "غياب خريطة طريق واضحة" لتمويل المساعدات المناخية للدول النامية من قبل الدول المتقدمة "لا يفضي إلى بناء ثقة متبادلة بين الشمال والجنوب".
وأضافت "لا تزال الدول المتقدمة عاجزة عن الوفاء بالتزامها بتأمين 100 مليار دولار سنويًا من التمويل المناخي للدول النامية".
لكنها أكدت أن الصين تولي "أهمية كبيرة لهذه القمة وتدعم بالكامل مصر التي نجحت في أداء دورها كدولة مضيفة".
خلال هذه القمة، رفضت الصين، أكبر ملوث في العالم، فكرة عدم اعتبارها دولة نامية بعد الآن، مع أنها تشكّل ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عدة سنوات.
وبعد مفاوضات صعبة، اختتم مؤتمر الأطراف "كوب 27" الأحد على حصيلة متفاوتة بشأن مساعدة الدول الفقيرة المتأثرة بتغير المناخ، ولكن أيضًا بشأن الفشل في تحديد طموحات جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

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المصدر: وكالات
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