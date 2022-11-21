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مسؤول روسي كبير يحذر من حادث نووي محتمل في زابوريجيا

أرشيفية
21 نوفمبر 2022 19:26

حذر أليكسي ليخاتشوف الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة النووية الروسية التي تديرها الدولة (روس أتوم) اليوم الاثنين من خطر وقوع حادث نووي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا، بعد تجدد قصفها في مطلع الأسبوع.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة على مدى شهور بعد سيطرة القوات الروسية عليها في مارس بعد فترة وجيزة من الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأثار تجدد القصف أمس الأحد المخاوف مرة أخرى من كارثة محتملة في الموقع.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ليخاتشوف قوله "تتعرض المحطة لخطر حادث نووي. ظللنا في مفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طول الليل".

وسيطرت روسيا على المنشأة من خلال وكالة تابعة لها منذ صدور أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستحواذ رسميا على المحطة وتحويل هيئة العاملين الأوكرانيين بها إلى كيان روسي. وقالت أوكرانيا إن الاستحواذ على المنشأة بمثابة سطو.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إقامة منطقة أمنية حول المحطة وهو ما قال ليخاتشوف إنه سيكون ممكنا إذا وافقت الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات
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