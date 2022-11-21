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من جديد.. اقتحام مصرف لبناني في بيروت

أرشيفية
21 نوفمبر 2022 17:27

اقتحم مواطن لبناني، اليوم الاثنين، مصرف «البركة» في منطقة الملّا في بيروت، للمطالبة بوديعة والدته.

واقتحم المواطن ووالدته المصرف بطريقة سلمية، وطالبا بالحصول على الأموال، وقامت القوى الأمنية بإخراج المواطن من المصرف بالقوة، فيما بقيت والدته داخل المصرف.

وقال المواطن إن وديعة والدته تبلغ 130 ألف دولار أميركي.

وتجمع عدد من المناصرين في محيط المصرف لدعم المواطن ووالدته، التي لا تزال داخل المصرف وهي تطالب بوديعتها.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم المودعين أموالهم.

ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر الماضي.

 

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المصدر: وكالات
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