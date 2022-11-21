غضب الطبيعة يتفجر في إندونيسيا.. 50 قتيلاً وإصابة المئات
زلزال عنيف يهز جاوة الغربية في إندونيسيا
21 نوفمبر 2022 17:23
تسبب زلزال قوته 5.6 درجة في جاوة الغربية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، في مقتل أكثر من 50 وإصابة المئات، بينما تحاول فرق الإنقاذ الوصول لناجين محاصرين تحت الأنقاض في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد هزات ارتدادية.
وقال رضوان كاميل حاكم جاوة الغربية: إن هناك 56 قتيلاً مؤكداً من الزلزال الذي كان مركزه مدينة سيانجور التي تبعد نحو 75 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة جاكرتا.
وقالت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية، التي تأخرت في إصدار البيانات عن المسؤولين المحليين على الأرض اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي إن ما يصل إلى 700 أصيبوا وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار أو تدمير أكثر من 300 منزل.
وقال هيرمان سوهرمان، وهو مسؤول حكومي في سيانجور، إن الكهرباء انقطعت عن المنطقة مما أدى لتعطيل محاولات التواصل والاتصالات، مضيفاً أن السكان في منطقة سوجينانج لم يتمكنوا من إخلاء المنطقة بسبب انهيار أرضي منعهم من الوصول.
وأظهرت لقطات بثتها قناة ميترو تي.في الإخبارية ما بدا أنه مئات من المصابين يتلقون العلاج في مرأب مستشفى وبعض البنايات في سيانجور وقد سواها الزلزال بالأرض تقريباً، بينما وقف سكان قلقون حولها.
ولم يقيم المسؤولون بعد النطاق الكامل للأضرار التي تسبب فيها الزلزال اليوم الاثنين. وقالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن مركز الزلزال في سيانجور كان على عمق عشرة كيلومترات.
وأضافت الوكالة أن في الساعتين التاليتين للزلزال، تم تسجيل 25 هزة ارتدادية، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من احتمالات وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية في حالة هطول أمطار غزيرة.
وقال شهود من رويترز إن البعض أخلوا مكاتبهم في حي الأعمال المركزي في جاكرتا، بينما قال آخرون إنهم شعروا بالبنايات وهي تهتز ورأوا قطعاً من الأثاث تتحرك بسبب الزلزال.