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أردوغان والسيسي بعد المصافحة: خطوة أولى لتطبيع العلاقات

من لقاء أردوغان والسيسسي في قطر
21 نوفمبر 2022 16:31

تصافح الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان و"تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين" بعد عقد من الخلافات، كما ذكرت الرئاسة المصرية الاثنين.
الأسبوع الماضي، بعد عودته من قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، قال أردوغان إنه مستعد "لبدء العلاقات من الصفر" مع القاهرة.
ونشرت الرئاسة التركية الأحد صورة لاردوغان والسيسي يتصافحان مع ابتسامة خلال حفل افتتاح مونديال قطر.
والاثنين صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيسين "أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي"، لافتا إلى أنه "تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".

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المصدر: وكالات
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رجب طيب أردوغان
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