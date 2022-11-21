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باكستان تختار قائداً جديداً للجيش بحلول الجمعة

أرشيفية
21 نوفمبر 2022 16:13

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن رئيس الوزراء شهباز شريف سوف يعلن عن القائد الجديد للجيش بحلول 25 نوفمبر، قبل أيام من تقاعد الجنرال الحالي قمر جاود باجوا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال للصحفيين في إسلام أباد اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع سوف ترسل قائمة لشريف خلال يوم أو اثنين بأسماء خمسة أو ستة من كبار الجنرالات ليتم ترقيتهم إلى قائد الجيش الجديد. وأضاف أن رئيس الوزراء سوف يختار القائد الجديد بعد مناقشات.

وتحظى عملية تعيين قائد الجيش الباكستاني باهتمام شديد، حيث إن المؤسسة العسكرية تتمتع بنفوذ كبير على سياسة البلاد، سيما سياساتها الخارجية والدفاع، وقد حكم الجيش باكستان المسلحة نووياً على مدى نصف تاريخها تقريباً منذ تأسيسها في 1947.

ويتقاعد باجوا في 29 نوفمبر الجاري.

 

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المصدر: وكالات
الجيش الباكستاني
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