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أردوغان يتحدث عن احتمال إطلاق عملية برية في سوريا
أرشيفية
21 نوفمبر 2022 15:25
تحدّث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين عن احتمال إطلاق "عملية برية" في سوريا، غداة سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للأكراد في سوريا والعراق وعدة هجمات صاروخية على الأراضي التركية من سوريا.
وقال إردوغان للصحافيين الأتراك الذين كانوا يرافقونه لدى عودته من قطر حيث شارك في افتتاح مونديال 2022 "لا شكّ في أن هذه العملية لن تقتصر فقط على عملية جوية".
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المصدر: وكالات
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