زلزال يتسبب باهتزاز مبان في العاصمة الإندونيسية

تسبب زلزال الإثنين باهتزاز مبان في العاصمة الإندونيسية، بحسب مراسلي فرانس برس، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار.
وبلغت قوة الزلزال 5,4 درجات وضرب بالقرب من بلدات إلى الجنوب من جاكرتا، بحسب وكالة المسح الجيولوجي الأميركية.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قد أفادت في وقت سابق بأن شدة الزلزال بلغت 5,6 درجات وبأنه ضرب قرب بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كلم عن جاكرتا.
ولم ترد تقارير فورية عن إصابات بشرية أو أضرار تذكر في العاصمة حيث سارع الأهالي للخروج من مبانيهم.
ووصفت مياديتا واليو، المحامية البالغة 22 عاما، حالة الذعر بين الموظفين الذين هرعوا للخروج من المبنى لدى وقوع الزلزال.
وطُلب من صحافيي فرانس برس الذين كانوا يعملون في مكاتبهم في برج بجاكرتا، إخلاء المبنى.
تشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.