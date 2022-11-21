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ارتفاع عدد قتلى حريق في موسكو

رجال الإطفاء يعملون مع تصاعد الدخان من مستودع من طابق واحد بعد اندلاع حريق في موسكو
21 نوفمبر 2022 08:00

ارتفع عدد القتلى في حريق اندلع في مستودع للزهور في منطقة مزدحمة من موسكو مساء الأحد إلى ستة أشخاص.

وقال مسؤولون بخدمات الطوارئ لوكالة "تاس" الحكومية للأنباء اليوم الاثنين "إن الحريق الذي اندلع فى مستودع في ميدان كومسومولسكايا اسفر عن مقتل ستة أشخاص".

وأفادت أنباء سابقة بمقتل خمسة أشخاص وإصابة شخص واحد في الحادث. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق اندلع بعد ظهر الأحد بسبب خلل في نظام التدفئة الكهربائية في مستودع الزهور. وتم إخماد الحريق.

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المصدر: وكالات
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مستودع
حريق
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