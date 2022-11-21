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بايدن يحتفل بعيد ميلاده.. بعيداً عن الأضواء

بايدن يحتفل بعيد ميلاده
21 نوفمبر 2022 07:42

على الرّغم من أنّها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتّحدة التي يبلغ فيها رئيس في منصبه عامه الثمانين، إلا أنّ جو بايدن، لم يحِط هذه المناسبة الأحد بأيّ أجواء احتفالية.
واستغرق الأمر حتّى عصر الأحد لكي تنشر زوجته جيل بايدن على تويتر رسالة عاطفية أرفقتها بصورتين تجمعانهما وهما يرقصان سوياً. 

وبخلاف هذه التغريدة لم يصدر عن البيت الأبيض أي بيان أو منشور بشأن عيد ميلاد الرئيس. ولم يتّضح كيف سيحتفل بايدن بعيد ميلاده أو ما إذا كان سيفعل ذلك أساساً.

لكنّ بايدن احتفل السبت في البيت الأبيض بزفاف حفيدته ناومي، في حفل لم يسمح للصحافة بحضوره. 

 

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المصدر: وكالات
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