الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«الأبيض» يستقر على قائمة «خليجي 25»
ماكلروي ورام «الرابحان الأكبر» في «دي بي ورلد»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي
صاروخ لكوريا الشمالية(أرشيفية)
21 نوفمبر 2022 07:17
أدانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أحدث عملية إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات تنفذها كوريا الشمالية.
وقالت المجموعة في بيان مشترك إن وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي "يدينون بأشد العبارات الإطلاق السافر" الذي حدث في 18 نوفمبر.
وذكر البيان: "هذا العمل الطائش، جنبا إلى جنب مع الأدلة على وجود أنشطة نووية جارية، يؤكد التصميم الكوري الشمالي على تطوير وتنويع أسلحتها النووية و قدراتها الصاروخية".
وتابع البيان "أن ذلك يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة رغم دعوات المجتمع الدولي للسلام والاستقرار".
وقالت المجموعة إن "السلسلة غير المسبوقة من عمليات الإطلاق غير القانونية" شكلت تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي والدولي.
وتابعت في بيانها "نكرر مطالبتنا لـ [كوريا الشمالية] بالتخلي عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأي أسلحة دمار شامل أخرى".
وأكدت مجموعة السبع أنها "ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء المعنيين لتحقيق هدف السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية" والتمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد.
وتتكون مجموعة السبع، إلى جانب ألمانيا التي تتولى حاليا رئاستها، من بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو كوريا الشمالية للانخراط في الحوار والدبلوماسية
أعضاء في مجلس الأمن ينددون بالتجارب الصاروخية الكورية الشمالية
المصدر: وكالات
صاروخ باليستي
مجموعة السبع
كوريا الشمالية
الأكثر قراءة
دنيا
إيلون ماسك.. كيف جعله "طيف التوحد" يفكر بشكل مختلف؟
18 نوفمبر 2022
دنيا
على ماذا يندم بروس ويليس؟
18 نوفمبر 2022
دنيا
حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله الفن
21 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الرياضي
غداً إجازة رسمية في السعودية بعد الفوز على الأرجنتين
اليوم 21:08
الرياضي
فرابار أول امرأة تشارك في ادارة مباراة بكأس العالم للرجال
اليوم 21:06
الإمارات
قرقاش: هدف الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة تجسده مواقفها الإقليمية والعالمية
اليوم 21:03
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©