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مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

صاروخ لكوريا الشمالية(أرشيفية)
21 نوفمبر 2022 07:17

أدانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أحدث عملية إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات تنفذها كوريا الشمالية.

وقالت المجموعة في بيان مشترك إن وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي "يدينون بأشد العبارات الإطلاق السافر" الذي حدث في 18 نوفمبر.

وذكر البيان: "هذا العمل الطائش، جنبا إلى جنب مع الأدلة على وجود أنشطة نووية جارية، يؤكد التصميم الكوري الشمالي على تطوير وتنويع أسلحتها النووية و قدراتها الصاروخية".

وتابع البيان "أن ذلك يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة رغم دعوات المجتمع الدولي للسلام والاستقرار".

وقالت المجموعة إن "السلسلة غير المسبوقة من عمليات الإطلاق غير القانونية" شكلت تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي والدولي.

وتابعت في بيانها "نكرر مطالبتنا لـ [كوريا الشمالية] بالتخلي عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأي أسلحة دمار شامل أخرى".

وأكدت مجموعة السبع أنها "ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء المعنيين لتحقيق هدف السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية" والتمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد.

وتتكون مجموعة السبع، إلى جانب ألمانيا التي تتولى حاليا رئاستها، من بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

 

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