«تريندز» ينظم غداً ندوة عن سلام واستقرار القرن الأفريقي

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جهوده المتواصلة في تحليل المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، يخصص مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» ندوة غداً الثلاثاء عن «جهود ومبادرات السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي: تقييم الأدوار والمصالح».

وبمشاركة نخبة من المتخصصين في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، تهدف الندوة إلى تقديم فهم أفضل لتطورات منطقة القرن الأفريقي وما تشهده من توترات وصراعات.

وتسلط الضوء على تداعيات عدم الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية الحيوية، وتأثير ذلك على أدوار الأطراف الخارجية «الدول والمنظمات الإقليمية والدولية»، إضافة إلى تحليل الجهود والمبادرات الهادفة إلى ضمان السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، في محاولة للوصول إلى فهم أفضل لمصالح هذه الأطراف في المنطقة.

وتقدم الندوة قراءة لتاريخ العنف وعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وخريطة صراعاتها وأزماتها الحالية، وأسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

وفي سياق آخر، شارك مركز «تريندز» في أعمال مؤتمر «حوار المنامة» بالبحرين.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن حوار المنامة شكل فرصة مهمة للقاء هذا الجمع الكبير من الوزراء وصانعي السياسات والخبراء والباحثين وصانعي الآراء والأعمال، ووصفه بأنه منصة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجال السياسة الخارجية والدفاع والأمن في الشرق الأوسط.