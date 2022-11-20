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«الدفاع الجوي» المصري ينفذ مناورة «درع السماء»

«الدفاع الجوي» المصري ينفذ مناورة «درع السماء»
21 نوفمبر 2022 01:55

القاهرة (الاتحاد) 

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نفذت قوات الدفاع الجوي المصرية، أمس، تدريباً مشتركاً على الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة بمشاركة اليونان وقبرص «بصفة مراقب»، إضافة إلى مشاركة وفد من كل من السعودية وباكستان. وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد غريب عبد الحافظ في بيان، أن التدريب الذي حمل اسم «درع السماء»، ونفذ بأحد ميادين تدريب الدفاع الجوي بمصر، يأتي في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري. 
ونقل البيان تأكيد قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي في هذا السياق أهمية التدريب الذي يسهم في نقل وتبادل الخبرات في ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنظمة الدفاع الجوي. وقال البيان، إن التدريب اشتمل على التوجيه التكتيكي وعرض الفكرة التكتيكية للرماية وتنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة والتي عكست مدى احترافية عناصر قوات الدفاع الجوي، بما يؤهلهم لتنفيذ المهام كافة. وأضاف أن التدريب يأتي امتداداً لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة مع الدول الأخرى والتي تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات.

الدفاع الجوي
مصر
اليونان
قبرص
السعودية
باكستان
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