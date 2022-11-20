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منحة أممية للأطفال المتضررين من الجفاف في الصومال

منحة أممية للأطفال المتضررين من الجفاف في الصومال
21 نوفمبر 2022 01:55

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن صندوق الأمم المتحدة العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة، أول منحة للاستجابة لحالات الطوارئ بقيمة 5 ملايين دولار للأطفال الصوماليين المتضررين من الجفاف المستمر، إلى جانب تجدد النزاعات حول الموارد الشحيحة. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، أمس، أن صندوق «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، وقالت: «إن المنحة التي تبلغ مدتها 12 شهراً، ستقدمها منظمة (كير) الدولية بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين المحليين».
وسيصل الاستثمار إلى 43 ألف طفل ومراهق غير ملتحقين بالمدارس، أو معرضين لخطر التسرب نتيجة للجفاف المستمر منذ 4 سنوات الذي دفع 2.9 مليون شخص إلى ترك منازلهم، وخلق شبح مجاعة في الصومال وعبر القرن الأفريقي.

الصومال
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