اليمن: ممارسات «الحوثي» تهديد خطير للسلم الدولي

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أن ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، داعيةً المجتمع الدولي إلى تصنيف الميليشيات «منظمة إرهابية» وتجفيف مواردها المالية لإحلال السلام وضمان الأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، جاء ذلك فيما أعلنت القوات اليمنية إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الإرهابية في محافظة الحديدة.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن ممارسات ميليشيات الحوثي قد تعدت كونها ممارسات تمرد داخلي أو تهديد محلي، مشيراً إلى أنه باستهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية تقدم الميليشيات تأكيداً جديداً لأنها تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.

واستعرض ابن مبارك، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر «حوار المنامة»، الدور الإرهابي الذي تقوم به الميليشيات الحوثية في تقويضها أمن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة البحرية على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المسيرة، علاوة على ذلك استخدامها ناقلة النفط «صافر» كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي لما تشكله من خطر على منطقة البحر الأحمر بيئياً وإنسانياً واقتصادياً في حال عدم الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من تفريغ الخزان المتهالك.

وأكد ابن مبارك أن «إحلال السلام في اليمن يعتبر ضماناً أساسياً للأمن البحري وحرية الملاحة الدولية خاصة، وأن اليمن تحتل موقعاً استراتيجياً وفريداً في العالم تمر به إمدادات الطاقة العالمية وخطوط الشحن الدولية».

ودعا ابن مبارك، المجتمع الدولي لفهم صحيح لطبيعة الميليشيات الحوثية وممارسة ضغوط فعالة عليها عبر تصنيفها «منظمة إرهابية» وتجفيف مواردها المالية والتمسك بمرجعيات الحل الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها القرار 2216، والمتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا.

وفي السياق، أوضح وزير الخارجية اليمني خلال لقائه أمس، نظيره وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في المنامة، أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات كبيرة في سبيل إنهاء معاناه اليمنيين وإحلال السلام، والتزمت بشروط الهدنة في حين عرقلت ميليشيات الحوثي جهود تمديدها، لافتاً إلى أن تبني الميليشيات مؤخراً لما يسمى بـ «مدونة السلوك الوظيفي» أصبح يمثل أحد العراقيل أمام مساعي تحقيق السلام.

وأشار ابن مبارك، إلى أهمية تصنيف مجلس الدفاع الوطني الحوثيين منظمة إرهابية ودعم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تنفيذاً لذلك القرار.

إلى ذلك، أدان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا، تصرف ميليشيات الحوثي، بعد إفشالها المساعي الدولية لتمديد الهدنة.

وأكد خلال لقائه مع رئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز، استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية وكل الخطوات التي تحقق الأمن والاستقرار.

أمنياً، أعلنت القوات اليمنية، أمس، إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد. وأفادت في بيان: بأن دفاعات القوات المشتركة الجوية أسقطت صباح الأحد طائرة مسيرة حوثية في سماء مدينة الخوخة جنوبي محافظة الحديدة.

وفي بيان آخر أعلنت القوات اليمنية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للميليشيات في قطاع «سقم» بجبهة حيس في محافظة الحديدة.

وأضاف البيان: «تعاملت الدفاعات الجوية مع الطائرة المسيرة الحوثية التي تحمل مقذوف حينما كانت تحلق في سماء المنطقة، وتمكنت من إسقاطها بنجاح قبل وصولها إلى هدفها».

وفي سياق آخر، أعلنت رابطة حقوقية يمنية أن عدداً من المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي بصنعاء يواصلون إضرابهم منذ أكثر من أسبوعين بسبب انتهاكات الميليشيات المستمرة بحقهم منذ سنوات.

وذكرت رابطة أمهات المختطفين أنها «تلقت بيان مناشدة من زوجة المختطف عادل طارق البيضاني تفيد باستمرار البيضاني إضرابه عن الطعام لأكثر من أسبوعين هو وعدد من المختطفين في سجن الأمن والمخابرات بشملان في صنعاء، وذلك احتجاجاً على المماطلة في الإفراج عنهم وارتكاب انتهاكات بحقه».

كما ناشدت زوجة المختطف للإفراج عن زوجها الذي يمر بظروف صحية حرجة وتدهور لحالته الصحية، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي هددت المضربين عن الطعام والذين من بينهم كبار في السن بنقلهم إلى قبو السجن في حال عدم فكهم الإضراب، وفقاً لـ«أمهات المختطفين».

ضبط سفينة تهريب كانت في طريقها لـ«الحوثي»

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن قوات خفر السواحل التابعة لها ضبطت سفينة على متنها 9 بحارة يمنيين قرب ميناء المخا بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية. ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن مصدر في مصلحة خفر السواحل قوله إن السفينة وبحسب التصريح قادمة من الصومال إلى ميناء المخا وعلى متنها 9 بحارة يمنيين يشتبه في عملهم بمجال التهريب لصالح ميليشيات الحوثي.

وأضاف المصدر أن طاقم السفينة اعترف خلال التحقيق أنهم كانوا متوجهين إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر الخاضع لميليشيات الحوثي، مشيراً إلى أن كتابة الترخيص بوجهة مختلفة للسفينة كان لغرض التمويه.