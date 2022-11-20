تركيا: تدمير 89 هدفاً بضربات جوية في شمال العراق وسوريا

أنقرة، دمشق، بغداد (الاتحاد)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، تدمير أوكار للمسلحين بعملية «المخلب -السيف» الجوية شمالي سوريا والعراق وتحقيق إصابات مباشرة.

ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» عن وزارة الدفاع إن الوزير أكار وقادة الجيش أشرفوا على العملية الجوية ضد مواقع المسلحين شمالي سوريا والعراق.

وأضافت أن أكار أكد أن «غايتنا هي ضمان أمن مواطنينا وحدودنا والرد على كل هجوم غادر يستهدف بلادنا»، لافتاً إلى أنه تم التخطيط بمنتهى الدقة للعملية التي بدأت من منتصف الليل ضد معاقل المسلحين الأكراد شمالي سوريا والعراق.

وأشار إلى أنه تم تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات عائدة للمسلحين بنجاح كبير خلال عملية «المخلب -السيف» الجوية وتحقيق إصابات مباشرة منوها أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل عدم إلحاق الضرر بالمدنيين وبالبيئة خلال هذه العملية شأنها شأن العمليات الأخرى للقوات المسلحة التركية.

وأكد أن «تركيا لن تترك دماء الذين قتلوا في عمليات إرهابية من خلال مواصلتها في محاسبة الذين استهدفوا أمن البلاد».

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مساء أمس الأول، شن قواتها عملية «المخلب -السيف» الجوية ضد مواقع للمسلحين شمالي سوريا والعراق والذي تهدف لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية.

وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لوفد أمريكي، في العاصمة البحرينية المنامة، على رفض بلاده استخدام أراضيها مقراً أو ممراً ‏لتهديد أمن دول الجوار.

وأكد حسين على عدم استخدام الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول جوار العراق، كما أكد على أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات، لا سيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

وفي السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 31 شخصاً على الأقل غالبيتهم من المسلحين الأكراد وجنود سوريين قتلوا بالضربات الجوية التركية.